Mondiali Qatar 2022, Herdman: “Orgoglioso del team, siamo competitivi”

“Sono orgoglioso di tutta la squadra: abbiamo dimostrato di poter competere a livello mondiale”. Queste le parole di John Herdman, commissario tecnico del Canada, dopo la sconfitta, per 4-1, maturata contro la Croazia. Il c.t, nonostante l’insuccesso e l’eliminazione dai Mondiali, è rimasto comunque molto soddisfatto della prestazione dei suoi, come ha dichiarato ai microfoni di TSN: “Oggi i miei ragazzi hanno dimostrato di poter competere sulla scena mondiale. È stato fantastico segnare il nostro primo gol in un Mondiale e vivere quel momento con i tifosi, sapendo che anche le persone a casa stavano festeggiando”. “E’ stato un grande momento. Sono orgoglioso del fatto che la squadra abbia lottato sino alla fine, pensavo avessimo buone chance di battere la Croazia. Loro hanno avuto un po’ di fortuna sui gol, noi invece avremmo potuto far meglio in alcune circostanze offensive. Volevamo superare la fase a gironi, ora ci concentreremo sull’ultima partita contro il Marocco, cercando la prima vittoria in un Mondiale per il nostro Paese”, così ha concluso il c.t del Canada.