Mondiali Qatar 2022, Hakimi festeggia la vittoria del Marocco con la madre sugli spalti (VIDEO)

di Antonio Sepe 15

Arrivano splendide immagini dal Qatar dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022. Achraf Hakimi ha infatti celebrato il successo per 2-0 con la sua prima tifosa, ovvero la mamma. I due si sono abbracciati in tribuna, dando vita ad un momento molto commovente, ed il terzino del Psg le ha regalato la maglia. In alto il video del bel momento.