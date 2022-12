Mondiali Qatar 2022, Giroud e Mbappè: la Francia travolge la Polonia e vola ai quarti

Il primo ottavo di finale tra squadre europee incorona la Francia ai Mondiali di Qatar 2022. La nazionale di Deschamps batte 3-1 la Polonia con gol di Giroud e la doppietta di Mbappè e accede ai quarti di finale, dove sfiderà una tra Inghilterra e Senegal. Tutto facile per i Bleus, anche se i pericolo non sono mancati. La prima occasione però è della Francia. Al 15′ ci prova Tchoumeni con un missile dalla distanza, che Szczesny devia. La risposta è affidata a Lewandowski che fa tutto da solo: si sistema un pallone sul mancino, vince un duello fisico e lascia partire un tiro che non termina di tanto fuori. Al 38′ la scena se la prende Lloris, che supera Thuram per presenze con la nazionale e nega il gol a Zielinski con un grande intervento sul tiro a botta sicura del fantasista del Napoli.

Una parata pesante, che spiana la strada al gol della Francia e ad un altro record: Mbappè imbuca in area per Giroud che sfugge via a Kiwior e batte Szczesny. È il suo 52esimo gol in carriera con i Bleus, che gli permette di staccare Henry in vetta alla classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi in nazionale. Nella ripresa la Polonia si gioca la carta Milik, prima dell’ingresso in campo di Zalewski. Ma la scossa attesa non c’è. Al 74′ Mbappè fa 2-0: Dembele guida una ripartenza e serve Mbappè che rientra sul destro e fulmina Szczesny sul primo palo. Al 91′ c’è il 3-0. E la firma è ancora quella del fenomeno del Psg che col destro a giro sorprende Szczesny. Si tratta del quinto gol in questo Mondiale e si porta a -1 da Trezeguet nella classifica dei marcatori della Francia. Nel finale c’è il rigore per la Polonia: Upamecano devia un cross col braccio, Lewandowski si fa parare il penalty da Lloris. Ma bisogna ripetere: il 9 non sbaglia, ma è troppo tardi.