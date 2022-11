Mondiali Qatar 2022, Germania non più con le spalle al muro: le combinazioni del Gruppo E

Ancor prima di scendere in campo contro la Spagna può tirare un enorme sospiro di sollievo la Germania ai Mondiali in Qatar. Il gol a nove minuti dal termine di Fuller, che ha regalato il successo alla Costa Rica sul Giappone, infatti aiuta notevolmente le chances di passaggio del turno per la formazione teutonica. A Spagna e Germania potrebbe andar bene un pareggio questa sera, risultato che consentirebbe ad entrambe di arrivare all’ultimo turno con il destino nelle proprie mani. Ma i tedeschi potrebbero addirittura passare anche perdendo quest’oggi: gli basterebbe vincere contro Costa Rica nella terza partita e sperare nel contemporaneo successo della Spagna sul Giappone. Insomma, a prescindere da come andrà a finire, situazione decisamente più rosea rispetto a qualche ora fa per la squadra di Flick.