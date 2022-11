Mondiali Qatar 2022: Fullkrug risponde a Morata, è 1-1 tra Spagna e Germania

Nel match valido per la seconda giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022, Spagna e Germania non vanno oltre l’1-1. Accade tutto nella ripresa, con Fullkrug che risponde all’iniziale vantaggio di Morata. Poco male per i ragazzi di Luis Enrique, che restano comunque in vetta al girone ed artefici del proprio destino. Punto importante invece per i teutonici, che si mettono in una situazione migliore in vista dell’ultimo incontro del gruppo.

LA CRONACA – La Spagna parte forte e già al 7′ colpisce una traversa con Dani Olmo, che riceve da Asensio e calcia in porta, costringendo Neuer ad una parata per nulla scontata. La Germania prova a reagire, ma le migliori occasioni capitano alla Spagna, che non riesce però a trovare la via del gol, complici una serie di imprecisioni di Ferran Torres. Al 38′, un po’ dal nulla, la Germania trova il vantaggio con Rudiger, che trova lo stacco di testa vincente sul cross di Kimmich. Il difensore del Real Madrid è però in posizione di fuorigioco. Dopo due minuti di recupero, le squadre tornano negli spogliatoi con il punteggio fermo sullo 0-0.

Nella ripresa, Luis Enrique inserisce un centravanti di ruolo e manda in campo Morata al posto di Ferran Torres. La sua scelta è vincente e la conferma arriva al 62′. Alvaro prende il tempo a Sule e arriva per primo sul cross basso di Dani Olmo, battendo Neuer da distanza ravvicinata. Le Furie Rosse continuano ad attaccare e vanno vicine al gol con Asensio, ma vanno più vicine a subirlo il gol con Musiala, il quale a tu per tu con Unai Simon pecca di precisione. Anche i cambi della Germania sortiscono però gli effetti sperati ed il gol del pareggio porta la firma di un altro giocatore subentrato. Si tratta di Fullkrug, che da distanza ravvicinata fulmina il portiere avversario e ristabilisce la parità. Nel finale ci provano entrambe le squadre, ma il punteggio non cambia. Finisce 1-1 la sfida tra Spagna e Germania.