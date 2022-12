Mondiali Qatar 2022, la Francia si prepara alle finali: 13mila poliziotti pronti per sabato, 14mila per domenica

Saranno quasi 13mila i poliziotti e i gendarmi mobilitati sabato in Francia per garantire la sicurezza durante la finale del Mondiale per il terzo e quarto posto. Domenica, giorno di Argentina-Francia, saranno in 14.000, ancora di più rispetto ai 10.000 schierati per la semifinale contro il Marocco. Gli Champs-Élysées rimarranno aperti al traffico sabato, mentre domenica saranno completamente pedonali.