Mondiali Qatar 2022, Francia: niente covid, solo influenza. Coman, Rabiot e Upamecano guariti

Ore di apprensione nel ritiro della Francia a due giorni di distanza dalla finale dei Mondiali in Qatar contro l’Argentina. Diversi calciatori hanno accusato sintomi influenzali, ma come sostiene RMC Sport citando lo staffo sanitario dei ‘Bleus’, si tratta di una sindrome virale e di semplice influenza. Niente focolaio da Covid-19, come sostenuto da alcuni nel corso della giornata di ieri. I tre calciatori, che hanno accusato in queste ore sintomi influenzali, vale a dire Dayot Upamecano, Kingsley Coman e Adrien Rabiot, saranno regolarmente a disposizione di Didier Deschamps per la sfida di domenica.