Mondiali Qatar 2022, la Fifa rassicura: via libera alle bandiere arcobaleno negli stadi

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il Qatar avrebbe fatto un passo indietro in merito alle bandiere arcobaleno negli stadi. La FIFA ha infatti comunicato alle federazioni calcistiche impegnati ai Mondiali 2022 che non sarà più proibito introdurre bandiere arcobaleno negli impianti. Negli ultimi giorni la sicurezza locale era stata irremovibile ed aveva sequestrato drappi in sostegno della comunità LGBTQ+ ai tifosi che tentavano di introdurli negli stadi. A partire dai prossimi giorni, invece, sarà lecito farlo.