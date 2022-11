Mondiali Qatar 2022, Fifa avvisa i tifosi inglesi: “Offensivo vestirsi da crociati”

“I crociati nel contesto arabo possono essere offensivi contro i musulmani”. E’ quanto scrive il Times, citando la Fifa, in riferimento ai tifosi inglesi a cui sarà appunto vietato travestirsi da crociati al match di Coppa del Mondo tra Inghilterra e Stati Uniti. In precedenza anche il gruppo anti-discriminazione “Kick It Out” aveva sconsigliato ai tifosi di indossare costumi che rappreentassero cavalieri o crociati: “Vorremmo avvisare i tifosi che assistono alle partite della Coppa del Mondo che alcuni abiti, come i costumi in maschera che rappresentano cavalieri o crociati, potrebbero non essere accolti in Qatar e in altri paesi islamici. I consigli di viaggio del Ministero degli Esteri emessi prima del torneo hanno suggerito che i fan dovrebbero familiarizzare con le usanze locali e incoraggiamo i fan ad adottare questo approccio”.