Mondiali Qatar 2022, Fifa apre indagini su incidenti in Serbia-Svizzera

La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare contro la federcalcio serba dopo gli incidenti avvenuti durante la partita dei Mondiali con la Svizzera. Nervi sempre molto tesi quando le due nazionali si affrontano e anche in questo caso Fifa sta verificando se ci sono state violazioni al codice disciplinare da parte di giocatori e dirigenti e ha parlato di “incidenti” senza specificare di cosa si trattasse. La Serbia era già sotto inchiesta Fifa dopo che la squadra aveva appeso una bandiera nello spogliatoio prima della sconfitta con il Brasile in Qatar con impressa una mappa che indicava ancora il Kosovo come parte del Paese.