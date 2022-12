Mondiali Qatar 2022, Eto’o si scusa dopo la lite: “Mi dispiace profondamente”

Il presidente della Federazione del Camerun, Samuel Eto’o, si è voluto scusare attraverso il proprio profilo Twitter, dopo il video in cui lo si vede discutere animosamente con una persona e alla quale in seguito sferra un calcio: “Il 5 dicembre, alla fine della partita Brasile-Corea del Sud, ho avuto una lite violenta con una persona in apparenza supporter dell’Algeria. Mi dispiace profondamente di aver perso il mio sangue freddo e di aver reagito in una maniera che non corrisponde alla mia personalità. Mi scuso con il pubblico per questo incidente deplorevole. Mi impegno a continuare a resistere alle provocazioni incessanti e alle molestie quotidiane di certi supporter algerini. In effetti, dopo la partita Camerun-Algeria del 29 marzo scorso sono l’obiettivo di insulti e accuse di truffa senza alcun fondamento”.

“Durante i Mondiali dei tifosi camerunensi sono stati molestati e importunati da alcuni algerini per lo stesso motivo. Voglio ricordare che l’eliminazione dell’Algeria è stata crudele ma perfettamente conforme alle regole e all’etica del nostro sport. Tutti i ricorsi della Federazione algerine alle autorità sono stati respinti. Di conseguenza chiedo alle autorità algerine e alla Federazione di assumersi le proprie responsabilità per mettere fine a questo clima deleterio prima che non accada qualcosa di più grave“, ha concluso l’ex attaccante di Inter e Barcellona.