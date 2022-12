Mondiali Qatar 2022: Dumfries trascina l’Olanda ai quarti, Stati Uniti battuti 3-1

È l’Olanda la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in corso di svolgimento in Qatar. Trascinati da una gran prestazione dell’esterno dell’Inter Denzel Dumfries, autore di due assist e un gol, la squadra allenata da Van Gaal supera 3-1 gli Stati Uniti. Gli Orange tornano tra le migliori otto del Mondo a otto anni di distanza da Brasile 2014.

A partire meglio sono gli statunitensi, che dopo poco più di due minuti hanno subito una clamorosa occasione per passare in vantaggio. La difesa olandese sale male e lascia Pulisic da solo a tu per tu con Noppert. L’ex portiere del Foggia è bravissimo ad ipnotizzare il calciatore del Chelsea e a mantenere la porta inviolata. Pochi minuti dopo è McKennie che si invola sulla destra, mettendo un insidioso cross teso al centro dell’area, sul quale però non riesce ad arrivare nessuno. E alla prima sortita offensiva è l’Olanda a passare in vantaggio. Dumfries fa il vuoto sulla fascia destra e serve con un passaggio rasoterra Depay, che a colpo sicuro infila Turner.

La formazione di Van Gaal inizia a controllare il pallino del gioco, con gli avversari che iniziano a faticare nella creazione di occasione da rete. Ci prova un paio di volte Timothy Weah, prima con un cross dopo aver accelerato sulla destra, poi con un tiro da fuori area che viene ancora respinto da Noppert. La doccia fredda per gli Usa arriva nel corso dell’unico minuto di recupero, quando subiscono il raddoppio olandese con un gol decisamente simile al primo. Dumfries crea scompiglio sulla fascia destra e serve una palla rasoterra e all’indietro in area di rigore, ed è Blind ad arrivarci per primo e siglare il 2-0.

La seconda frazione parte con le due squadre che cambiano qualcosa. Van Gaal sostituisce De Roon e Klaassen, facendo entrare l’altro atalantino Koopmeiners e Bergwijn; Berhalter prova il tutto per tutto con Reyna al posto di Ferreira. Diverse occasioni nei primi minuti da una parte e dall’altra. Prima De Jong salva sulla linea su Ream, poi è Dest ad effettuare un intervento provvidenziale a pochi metri dalla porta dopo l’ennesima sortita offensiva di Dumfries. Al 75° il neo entrato Wright spreca malamente una chance nei pressi di Noppert, ma un minuto più tardi si fa perdonare con un colpo di tacco un po’ fortunoso che si infila alle spalle della retroguardia olandese. Le speranze di rimonta durano però poco: all’81° Dumfries è libero di calciare in area di rigore e segna il 3-1 su assist di Blind. L’Olanda vola con merito ai quarti di finale.