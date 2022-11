Mondiali Qatar 2022, Duke trascina l’Australia alla prima vittoria: Tunisia sconfitta 1-0

L’Australia rialza la testa, e dopo il ko all’esordio contro la Francia conquista i primi tre punti nel gruppo D ai Mondiali di Qatar 2022 imponendosi di misura sulla Tunisia. A decidere la sfida la rete di Duke a metà della prima frazione di gioco, che regala lo scontro diretto contro la Danimarca per il passaggio del turno nell’ultima sfida della fase a gironi.

L’Australia parte bene ma non riesce a sfruttare i tanti cross messi in mezzo all’area da McGree e Karacic nei primi minuti del primo tempo. Al 23′ arriva finalmente il colpo di testa vincente di Duke su cross deviato di Goodwin per il vantaggio degli australiani, ma sul finale cresce la Tunisia che va vicina al pareggio in due occasioni, la prima con il tiro di Drager allontanato dalla difesa avversaria e la seconda con la bella conclusione di Msakni dopo un ottimo assist di Jebali terminata fuori di pochissimo.

Spinge ancora la Tunisia all’inizio del secondo tempo, con l’Australia che difende il risultato concentrata nella propria area di rigore. Al 72′, però, gli australiani hanno l’opportunità di raddoppiare con Leckie che sfiora soltanto il bel cross dal fondo di Maclaren. All’83’ tiro al volo di Talbi dalla distanza, potente ma troppo centrale e Ryan blocca senza problemi, e all’88’ altra occasione per la Tunisia con il sinistro di piatto Khazri su cross dal fondo di Siiti ancora bloccato da portiere avversario.