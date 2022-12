Mondiali Qatar 2022, Daniele Orsato designato per arbitrare la semifinale Argentina-Croazia

I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai entrati nella loro fase conclusiva poiché mancano soltanto le due semifinale, la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima di domenica 18 dicembre. La prossima sfida ad andare in scena sarà la semifinale tra Argentina e Croazia nella giornata di martedì 13 dicembre alle ore 20:00. Per arbitrare il match è stato designato come direttore di gara Daniele Orsato che, pertanto, molto difficilmente potrà essere in campo per l’ultimo atto della rassegna iridata. Ad ogni modo per l’arbitro italiano si tratta di un importante riconoscimento per una grande carriera, che verrà impreziosita da un’altra partita di incredibile spessore e rilevanza.