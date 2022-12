Mondiali Qatar 2022, la Croazia è terza: Marocco battuto 2-1 nella “finalina”

La Croazia è la squadra terza classificata del Mondiale di Qatar 2022. Modric e compagni hanno battuto la sorpresa Marocco per 2-1, confermandosi così sul podio iridato dopo il secondo posto di quattro anni fa. Altra sconfitta con onore per i Leoni d’Atlante, che chiudono un Mondiale da sogno ancora con il rammarico per qualche difficoltà di troppo sotto porta. Di seguito la cronaca del match.

La cronaca – La partita inizia con il botto, perchè al 7′ la Croazia è già in vantaggio: perfetto schema su punizione, Majer pesca Perisic che di testa mette in mezzo per Gvardiol. Il difensore “mascherato” colpisce perfettamente di testa e supera Bounou per l’1-0. Passano però due minuti e il Marocco pareggia i conti: cross dalla destra deviato, ne esce un campanile che viene letto malissimo sia dalla difesa croata che da Livakovic, che non esce. Ne approfitta Dari, che a sua volta di testa segna l’1-1. In generale però la Croazia sembra aver approcciato meglio e con più concentrazione la partita, con Orsic e Kramaric che non concretizzano due buone occasioni. All’improvviso alla mezz’ora arriva anche una grande occasione per il Marocco, ma il cross di Hakimi pesca En-Nesyri troppo avanti rispetto alla traiettoria della palla. Quando ormai sembrava fatta per il pareggio all’intervallo, ecco che al 42′ Orsic si inventa una magia con un interno destro a giro che bacia il secondo palo e finisce in rete per il 2-1 della Croazia.

Il secondo tempo si apre con un’altra occasione per Orsic, il cui tiro deviato finisce sull’esterno della rete dando l’illusione del gol. La parte centrale della ripresa si rivela piuttosto avara di emozioni, ma la partita torna ad accendersi negli ultimi venti minuti. Il Marocco sfiora il pari con En-Nesyri, che chiama Livakovic a una bella parata in uscita, ma allo stesso tempo rischia di capitolare definitivamente quando Kovacic nel finale si divora clamorosamente il 3-1 a tu per tu con Bounou. Il lungo recupero vede gli ultimi assalti del Marocco, che proprio all’ultimo secondo sfiora il 2-2 che sarebbe valso i supplementari con il colpo di testa sempre di En-Nesyri che termina di pochissimo sopra la traversa.