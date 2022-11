Mondiali Qatar 2022, critiche Inghilterra dopo 0-0 contro Usa: “Prestazione da incubo”

Inghilterra sommersa dalle critiche dopo lo 0-0 contro gli Usa nella seconda giornata del Mondiali di Qatar 2022. Dopo i fischi ricevuti dai tifosi all’Al Bayt Stadium di Al Khor, oggi sono giornali e siti a criticare gli inglesi. Per “The Sun”, ad esempio, è stata una prestazione “da incubo”. “Aspettative ridotte” per la squadra di Southgate, scrive “The Guardian”, che comunque sottolinea che l’Inghilterra è a un passo dalla qualificazione al secondo turno: le basterà infatti non perdere con più di tre gol di scarto nel contro il Galles, in programma martedì 29 novembre alle ore 20 italiane