Mondiali Qatar 2022, cresce l’attesa anche a Milano: decine di tifosi dell’albiceleste in Piazza Duomo

A poche ore dal fischio di inizio cresce anche a Milano l’attesa per la finale dei Mondiali, che vedrà sfidarsi Argentina e Francia al Lusail Iconic Stadium, in Qatar. In piazza Duomo presenti alcune decine di tifosi dell’Albiceleste, tra maglie di Lionel Messi e bandiere del paese sudamericani, mentre cantano e intonano cori. Ansia e adrenalina per i tifosi argentini, che cercano un successo che manca dal 1986.