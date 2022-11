Mondiali Qatar 2022, combinazioni girone Inghilterra: tutti gli scenari

Le combinazioni del Gruppo B ai Mondiali 2022 del Qatar. La terza ed ultima gara del raggruppamento è prevista per la giornata di sabato 29 novembre, con entrambe le partite in programma a partire dalle ore 20:00. L’Inghilterra se la vedrà contro il Galles nel derby britannico mentre l’Iran sfiderà gli Stati Uniti. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli scenari ad una giornata dalla conclusione della fase a gironi.

COMBINAZIONI ULTIMA GIORNATA

La classifica, dopo due turni, vede in prima posizione l’Inghilterra con 4 punti. Successivamente c’è l’Iran a 3 e gli Stati Uniti a 2. Il fanalino di coda è rappresentato dal Galles di Bale, ancora ancorato ad 1. Gli inglesi, grazie ad una differenza reti molto positiva, potrebbero addirittura permettersi di perdere contro il Galles. Quest’ultimo, invece, ha a disposizione solamente la vittoria come risultato per poi aggrapparsi alla differenza reti, sperando di poter fare i conti con l’Iran in caso di pareggio con gli Stati Uniti.

L’Iran può permettersi anche di pareggiare contro gli Stati Uniti e sperare che il Galles non batta l’Inghilterra per non doversi ritrovare invischiato in una conta all’ultimo gol con la formazione araba. Gli Stati Uniti, invece, devono per forza vincere contro l’Iran. In questo caso sarebbero certi della qualificazione senza bisogno di fare riferimento alla differenza reti. Qualsiasi altro risultato li escluderebbe dalla fase successiva.