Mondiali Qatar 2022, Champs-Élysées chiusi al traffico e 14mila agenti per la finale

C’è tanta attesa in vista della finale dei Mondiali in Qatar, ma in Francia è alta anche l’allerta in particolar modo a Parigi. Champs-Élysées chiusi al traffico e 14mila poliziotti e gendarmi mobilitati in tutta la Francia per la finale dei mondiali di domenica pomeriggio. Il piano di sicurezza reso noto dalle autorità transalpine prevede anche lo schieramento di 12.800 agenti per la finale per il terzo posto tra Marocco e Croazia di domani alle 16.