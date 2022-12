Mondiali Qatar 2022, Cesar Ramos è l’arbitro di Marocco-Francia

Sarà Cesar Ramos ad arbitrare mercoledì sera (ore 21) la semifinale mondiale tra Francia e Marocco. Il fischietto messicano ha già diretto il match della fase a gironi che ha visto Ziyech e compagni battere il Belgio per 2-0. Non solo. Nel girone dei Blues, Ramos era stato anche l’arbitro del pareggio tra Danimarca e Tunisia (0-0) e della grande vittoria del Portogallo sulla Svizzera negli ottavi (6-1). In Russia nel 2018, l’arbitro messicano non ha avuto la possibilità di essere designato dopo gli ottavi di finale.