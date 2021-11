Mondiali Qatar 2022, Cavallo: “Ho molta paura, ho letto che c’è la pena di morte per i gay”

by Antonio Sepe

Logo Mondiali Qatar 2022

Il calciatore dell’Adelaide United Josh Cavallo, primo omosessuale dichiarato nel mondo del calcio, ha parlato con The Guardian dei Mondiali 2022 in Qatar: “Ho tanta paura. Se venissi convocato preferirei non andare in Qatar. Ho letto alcune cose sulla pena di morte per i gay. Ciò è davvero triste. Rappresentare il proprio paese è motivo d’orgoglio, specialmente in occasione della Coppa del Mondo. Tuttavia giocare in un paese che non tutela i gay mette a rischio la nostra stessa vita. Mi viene dunque da pensare: è più importante la mia vita o combinare qualcosa di buono nella mia carriera?“.