Mondiali Qatar 2022, Cassano: “Se domani vince l’Argentina mi butto in acqua”

Domani pomeriggio andrà in scena la finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. Antonio Cassano, estimetore di Messi, si schiera apertamente dalla parte dell’Albiceleste. Nel corso della Bobo Tv, l’ex attaccante blucerchiato ha infatti promesso di festeggiare l’eventuale successo del suo idolo con un bagno nell’acqua in pieno inverno. Queste le sue parole: “Scaloni ha il grande merito di essere entrato nella testa del giocatore più grande di sempre. Quello che gli abbiamo visto fare tra Coppa America e Mondiali rimarrà nella storia. A 35 anni Messi ha fatto queste prestazioni, è il capocannoniere con 4 assist anche. Nessuno nella storia del calcio ha fatto qualcosa di simile. Messi è unico e leggendario, qui ci sono 2 gradi, prometto che se vince il Mondiale, mi butto in acqua”, conclude Cassano.