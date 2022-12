Mondiali Qatar 2022, caos biglietti: ottomila tifosi dell’Argentina a Doha senza tagliando

Cresce l’attesa per la finale tra Argentina e Franci ai Mondiali, ma a poco più di 24 ore dal match iniziano a crearsi anche problemi di ordine pubblico. A Doha sono accorsi in tantissimi tifosi Albiceleste, ma non tutti sono in possesso del biglietto per assistere al match. Le autorità locali stimano infatti che sarebbero almeno ottomila quelli che non lo hanno, e due giorni fa la polizia locale ha dovuto disperdere la folla di supporter che si era radunata di fronte all’hotel Jassim. Qui alloggia gran parte della dirigenza della federcalcio argentina, alla quale i tifosi chiedono di fare in modo che i biglietti restituiti da coloro che non potranno assistere alla finale, vengano messi a disposizione degli argentini che vogliono acquistarli.