Mondiali Qatar 2022, il Canada saluta il torneo: è la seconda squadra eliminata dopo il Qatar

Dopo i padroni di casa del Qatar, arriva il verdetto sulla seconda squadra eliminata dai Mondiali di Qatar 2022. Si tratta del Canada, che questa sera contro la Croazia ha incassato la sua seconda sconfitta su altrettante partite disputate dopo quella dell’esordio con il Belgio. Un risultato che, unito alla vittoria del Marocco ottenuta nel pomeriggio sui Diavoli Rossi, non lascia alcuno scampo alla formazione nord-americana. Croazia e Marocco, infatti, si trovano a quattro punti nella classifica del gruppo F e sono matematicamente irraggiungibili per il Canada. Anche se gli uomini guidati da John Herdman vincesse l’ultima gara contro il Marocco salirebbe soltanto a tre punti e, pertanto, non avrebbe alcuna possibilità di agguantare uno dei primi due posti che valgono l’accesso agli ottavi di finale.