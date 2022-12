Mondiali Qatar 2022: il Brasile rientra in patria, silenzio stampa per Tite

Il Brasile rientra in patria dopo l’uscita di scena nei quarti di finale dei Mondiali di calcio. Sono sbarcati a Rio de Janeiro il ct Tite, sei giocatori del team verdeoro, lo staff tecnico e alcuni dirigenti della Selecao. Sia l’allenatore che Ederson, Raphinha, Danilo, Weverton e Rodrygo hanno deciso di non rispondere alle domande dei giornalisti all’aeroporto Galeao. L’unico a fermarsi brevemente con i rappresentanti dei media è stato Everton Ribeiro. “Non c’è molto di cui parlare. Sono momenti difficili. Se cerchiamo di consolarci con le parole è difficile. È stato un duro colpo e dobbiamo ancora digerirlo. Questa ferita rimarrà aperta per molto tempo”, ha detto il centrocampista del Flamengo. “Ora dobbiamo rialzare la testa e andare avanti“, ha aggiunto il giocatore brasiliano.