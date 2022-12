Mondiali Qatar 2022: il Brasile celebra la vittoria con la Corea del Sud con uno striscione per Pelé

Dopo la vittoria per 4-1 arrivata contro la Corea del Sud ai Mondiali di Qatar 2022, il Brasile ha voluto mandare un messagio a Pelé, ricoverato in ospedale a San Paolo per curare un tumore al colon. Dopo la partita, i giocatori della Seleçao sono tornati al centro deal campo mostrando uno striscione con la scritta Pelé e una foto iconica del mitico numero 10 brasiliano esultante dopo la vittoria dei Mondiali del 1970 in finale contro l’Italia. Ecco le immagini.

Pele, that win was for you ❤️ pic.twitter.com/kLE6TLSkz4 — SPORTbible (@sportbible) December 5, 2022