Mondiali Qatar 2022, Biden: “Orgoglioso dei ragazzi, ora testa al 2026”

Sconfitta dall’Olanda per 3-1 agli ottavi dei Mondiali del Qatar, gli Stati Uniti incassano comunque l’elogio del presidente americano. Joe Biden, infatti, twitta: “Ragazzi, ci avete reso orgogliosi. Alziamoci e andiamo avanti verso un futuro luminoso e nel 2026 di nuovo qui a casa”, in riferimento al Mondiale che si giocherà fra quattro anni in Canada, Messico e, appunto, negli States.

Fellas, you made us proud. We get up and keep going.

Here’s to a bright future and 2026 back here at home. https://t.co/4IAOqFTHhC

— President Biden (@POTUS) December 3, 2022