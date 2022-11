Mondiali Qatar 2022, Bernardeschi: “Diritti civili calpestati, è inaccettabile. Bisogna insorgere”

Ospite della trasmissione “Il circolo dei Mondiali” su Rai Uno, Federico Bernardeschi ha detto la sua sui Mondiali di Qatar 2022. In particolare, il calciatore del Toronto FC ha espresso la sua solidarietà alla comunità LGBTQ+, mostrando i colori dell’arcobaleno sulla sua mano: “Nella vita è inviolabile la possibilità di scegliere il proprio credo. Questi diritti civili non devono essere violati da nessuno. È una cosa abominevole quando ciò accade. Il mondo deve insorgere e invece stiamo attenti a come ci esprimiamo. Le battaglie non si combattono così. Dopo tutte le persone che in passato hanno combattuto, noi nel 2022 siamo ancora a dire “Sì, però”. Non va bene“.