Mondiali Qatar 2022, Ben White lascia il ritiro dell’Inghilterra per motivi personali

Brutte notizie per Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, costretto a rinunciare a uno dei suoi giocatori per il resto dei Mondiali di Qatar 2022. Ben White ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale “per motivi personali” e non dovrebbe tornare. Tali problemi non sono stati ulteriormente specificati, ma la Football Association ha chiesto “che la privacy del giocatore sia rispettata”. Il difensore dell’Arsenal non è mai stato impiegato nei tre match della fase a gironi, ma rappresentava comunque un’alternativa affidabile per Southgate.