Mondiali Qatar 2022, Belgio non può più sbagliare: possibile spareggio di fuoco con la Croazia

Si complica notevolmente il cammino del Belgio ai Mondiali in Qatar. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Marocco ora la squadra allenata da Martinez approccia l’ultimo turno della fase a gironi consapevole di dover scendere in campo in un vero e proprio spareggio. Sì, perché all’ultima ci sarà la sfida contro la Croazia, e a prescindere dal risultato odierno di Perisic e compagni contro il Canada, entrambe le squadre saranno chiamate a fare risultato giovedì 1 dicembre.