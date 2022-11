Mondiali Qatar 2022, l’Australia agli ottavi tiene sveglia Melbourne: tifosi esultano in piena notte (VIDEO)

di Antonio Sepe 8

Nottata insonne per i tifosi dell’Australia, rimasti svegli per seguire la propria Nazionale, impegnata ai Mondiali di Qatar 2022. La sfida contro la Danimarca, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale, era in programma all’una di notte (ora di Melbourne) ma tantissime persone si sono radunate per strada. Con il senno di poi si può dire che ne sia valsa la pena e le immagini che arrivano dalla terra dei canguri lo dimostrano. Al gol vittoria di Leckie, migliaia di tifosi aussie sono esplosi di gioia, esultando ed accendendo fumogeni che hanno illuminato la notte. In alto il video.