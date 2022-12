Mondiali Qatar 2022, ascolti record per Inghilterra-Francia: oltre nove milioni di spettatori

E’ record di ascolti su Rai 1 per la sfida tra Francia ed Inghilterra, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Sono ben 9.596.000 gli spettatori che hanno assistito al successo dei transalpini sugli uomini di Gareth Southgate, pari ad uno share del 45%. A seguire, come di consueto, è andata in onda una nuova puntata de Il Circolo dei Mondiali, condotto da Alessandra De Stefano, che ha fatto registrare 2.795.000 spettatori pari al 16.4% di share.