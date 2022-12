Mondiali Qatar 2022, Argentina in finale: delirio per le strade di Buenos Aires (FOTO)

L’Argentina torna in finale ad un Mondiale a distanza di otto anni, superando nettamente la Croazia in semifinale. Saranno giornate lunghe e ricche di ansia e adrenalina allo stesso tempo per tutto il popolo argentino in attesa dell’atto conclusivo di domenica, quando l’Albiceleste proverà a portare a casa un Mondiale che manca dal 1986. L’atmosfera è già caldissima, le strade di Buenos Aires sono in delirio.

The streets of Buenos Aires, Argentina right now 😱 pic.twitter.com/GM8FquIWMh — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2022