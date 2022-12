Mondiali Qatar 2022, Argentina e Australia protestano contro il calendario degli ottavi

Non è stato particolarmente apprezzato da Argentina e Australia il calendario degli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Le due compagini si affronteranno sabato, a meno di tre giorni dalle rispettive ultime sfide della fase a gironi. “E’ folle giocare praticamente dopo due giorni. Non riesco proprio a capirlo. Dovevamo avere più riposo, non mi sembra giusto lasciare solo due giorni e mezzo di intervallo a chi è arrivato primo nel girone, così non è il massimo”, ha sostenuto il ct dell’albiceleste Scaloni.

D’accordo anche l’assistente allenatore dei Socceroos, Rene’ Meulensteen: “Come può la Fifa trattare in questo modo il suo torneo più prestigioso? Già quattro giorni tra una partita e l’altra del girone erano pochi, se si vogliono prestazioni di alta qualità si poteva agire in modo un po’ diverso. Noi e l’Argentina non abbiamo tempo di assorbire quello che è accaduto, ora è tutto recupero, recupero e resettare i cervelli per quella sfida”.