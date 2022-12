Mondiali Qatar 2022, arbitri quarti: Marocco-Portogallo a Tello, Sampaio per Inghilterra-Francia

Sono stati designati da Collina gli arbitri per i due quarti di finale del sabato ai Mondiali di Qatar 2022. Per Marocco-Portogallo scelto l’argentino Facundo Tello (che ha diretto il Portogallo anche contro la Corea), mentre il brasiliano Wilton Sampaio dirigerà Inghilterra-Francia (al Var gli italiani Carbone e Valeri). Spicca l’assenza di Daniele Orsato, che dunque esce di scena in ottica finale, visto che solitamente i fischietti che dirigono l’atto conclusivo ottengono una designazione negli ottavi o nei quarti. Molto probabile, invece, una semifinale per il direttore di gara italiano, presumibilmente quella in cui potrebbero sfidarsi Argentina e Brasile.

MAROCCO-PORTOGALLO

A: Facundo Tello

A1: Ezequiel Brailovsky

A2: Gabriel Chade

4to: Ivan Barton

5to: David Moran

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Ricardo de Burgos

OVAR: Diego Bonfa

SVAR: Armando Villarreal

SBAVAR: Juan Belatti

SBVAR: Juan Soto

INGHILTERRA-FRANCIA

A: Wilton Sampaio

A1: Bruno Boschilia

A2: Bruno Pires

4to: Mohamed Mohammed

5to Mohamed Alhammadi

VAR: Nicolas Gallo

AVAR: Juan Martinez

OVAR: Neuza Back

SVAR Alejandro Hernandez

SBAVAR Ciro Carbone

SBVAR Paolo Valeri