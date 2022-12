Mondiali Qatar 2022, addio Stadium 974: iniziati i lavori di smantellamento

Una delle grandi novità del Mondiale di Qatar 2022 è la presenza di stadi temporanei e smontabili. Tra questi c’è lo Stadium 974, in riferimento al prefisso telefonico del Qatar, ma anche al numero di container utilizzati e destinati ad essere smontati per la costruzione di nuovi impianti. Archiviati gli ottavi di finale, i lavori di smantellamento sono iniziati, per lasciare spazio a aree verdi e ricreative, prima del previsto: inizialmente, avrebbero dovuto iniziare solo dopo la conclusione del Mondiale. Lo Stadium 974 – che ha ospitato la travolgente prova del Brasile contro la Corea del Sud – aveva una capacità di 44.950 spettatori e tra poche settimane non esisterà più.