Mondiali Qatar 2022, Adani: “In bocca al lupo ai colleghi Rimedio e Di Gennaro per la finale”

Lele Adani, telecronista Rai, si è congedato dai telespettatori con delle belle parole pronunciate durante la finale del 3° e 4° posto dei Mondiali 2022 in Qatar tra Croazia e Marocco. “18 telecronache in 28 giorni, ci siamo divertiti – ha detto Adani al suo compagno di telecronaca Stefano Bizzotto – E’ stato bellissimo. Se tu ti diverti e cerchi di entrare nel cuore e della testa delle persone, se cerchi di dare tutto… E’ stato fantastico raccontarlo qui accanto a te, grazie alla Rai“. Adani ha poi mandato un messaggio ai colleghi Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, che commenteranno la finale Argentina-Francia: “Voglio anche fare un in bocca al lupo ai nostri bravi colleghi Rimedio e Di Gennaro per la finale di domani“.