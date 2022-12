Mondiali Qatar 2022: accoltellato un marocchino a Milano durante i festeggiamenti

Nel corso dei festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco per 1-0 contro il Portogallo ai Mondiali, un marocchino è stato gravemente ferito al collo con una coltellata. E’ accaduto intorno alle 19, in viale Tunisia angolo corso Buenos Aires: l’aggressore, in base alle prime informazioni, sarebbe un uomo dell’est Europa che poi è scappato. Il nordafricano è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico e si ritiene che sia in pericolo di vita. Sul posto è rapidamente intervenuta la polizia.