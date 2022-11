Mondiali Qatar 2022, Abodi: “Spero che Orsato possa arrivare fino in fondo”

“Quando non c’è la maglia azzurra, c’è un vuoto incolmabile. Ma in Qatar abbiamo una squadra azzurra, quella degli arbitri guidata da Orsato: ci affidiamo a loro, perché continuino a fare bene e arrivino fino in fondo”. Queste le parole del ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenuto direttamente nel post partita della Supercoppa di volley parlando dei Mondiali di Qatar 2022, dell’assenza dell’Italia e della possibilità di vedere in finale la squadra italiana presente a Doha, quella degli arbitri.