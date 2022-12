Mondiali, nessun arresto di tifosi Inghilterra e Galles: “Merito del divieto di consumare alcolici”

I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai agli sgoccioli, visto che domani, domenica 18 dicembre, si giocherà la finale tra Francia e Argentina, per cui è tempo di bilanci. In particolare, dal Regno Unito arriva il resoconto del capo della polizia calcistica, il “Chief Constable of Cheshire” Mark Roberts, riguardo i comportamenti dei tifosi di Inghilterra e Galles. Infatti, nessun sostenitore delle due Nazionali è stato arrestato in Qatar, e uno dei motivi segnalati è quello relativo al divieto di vendita e di consumo di alcolici. “Durante Russia 2018 ci sono stati tre arresti – ricorda Roberts –; avendo due squadre in questo torneo abbiamo giocato il doppio delle partite nella fase a gironi, incluso un derby casalingo, il che sottolinea la bontà dei nostri tifosi. Vorrei anche elogiare tutti gli ufficiali britannici che si sono recati in Qatar”. In patria, invece, sono 531 gli incidenti legati ai Mondiali, 150 dei quali verificatisi in occasione di Francia-Inghilterra. 115, invece, gli arresti, la maggior parte dei quali avvenuti in locali aperti al pubblico.