Mondiali, il padre di Neymar: “Tornerà in tempo per giocare la finale”

Neymar tornerà al meglio per la finale di Coppa del Mondo. Questo è quello che il padre del brasiliano ha dichiarato a talkSport, parlando dell’infortunio rimediato dal figlio durante il primo match del girone. “La cosa più importante è che possa tornare in campo ed essere al meglio. Quando si è infortunato prima ed è tornato di nuovo, era al suo meglio. Farà del suo meglio. Tutti sanno che è molto importante, ha una grande influenza sul campo e su tutti i suoi compagni. Quando Neymar è in campo è totalmente diverso perché è il numero uno. Credo che sarà di nuovo in campo nella partita finale e farà del suo meglio per vincere la Coppa del Mondo insieme ai suoi compagni”.