Mondiali 2022: il Qatar è fragile e perde ancora, riscatto Senegal e ottavi possibili

Il Qatar perde ancora e i Mondiali 2022 diventano un incubo sportivo per i padroni di casa. Dopo il tremore alle gambe dell’esordio con l’Ecuador, la speranza di un intero paese era poggiata sulla sfida contro il Senegal, in cui arriva però un altro ko. 1-3 finale targato Dia, Diedhiou e Dieng per gli africani, Muntari l’aveva riaperta ma non basta ai padroni di casa con un piede e tre quarti fuori dal Mondiale ospitato.

Il primo tiro è di Sarr con la palla che esce sull’esterno della rete, di Afif la risposta con la palla che decolla altissima. Gana Gueye calcia dalla distanza e non trova di poco lo specchio, è il preludio alla rete del vantaggio siglata da Dia: il bomber della Salernitana non sbaglia dopo il clamoroso svarione della difesa qatariota con Khouchi che incespica e regala palla. Il Senegal ne approfitta e coglie impreparato il Qatar anche a inizio secondo tempo con il colpo di testa vincente di Diedhiou in mischia: è 0-2 e sembra tutto chiuso con i tifosi di casa che abbandonano gli spalti. Così però non è, visto che Muntari, con un colpo di testa perfetto e imperioso, riapre tutto. La difesa di Sanchez è estremamente perforabile e l’euforia dura poco, con Dieng che non perdona con un rigore in movimento in contropiede. Sarà verosimilmente l’Ecuador la rivale con cui il Senegal si giocherà tutto in chiave ottavi, Qatar non eliminato in modo matematico ma le speranze sono ridotte soltanto alla matematica.