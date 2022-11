Mondiali 2022, combinazioni girone Olanda: Qatar prima squadra eliminata

Arrivano i primi verdetti ai Mondiali di Qatar 2022. Nel sesto giorno di gare c’è la prima squadra eliminata: ed è il Qatar. Con il pareggio tra Olanda ed Ecuador i padroni di casa sono aritmeticamente eliminati dalla manifestazione iridata, frutto degli zero punti dopo due match. Ed è anche il peggior paese organizzatore di sempre della storia dei Mondiali visto che nessuno aveva mai totalizzato meno di quattro punti nella fase a gironi. La classifica del girone è la seguente: Olanda ed Ecuador 4, Senegal 3 e Qatar 0.

COMBINAZIONI ULTIMA GIORNATA

Nella terza e ultima giornata del girone A, in programma martedì 29 novembre alle ore 16 italiane, l’Olanda sfiderà il Qatar e l’Ecuador se la vedrà con il Senegal. Agli ‘Oranges’ basterà pareggiare per essere aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale, ma con la vittoria Depay e compagni hanno ottime possibilità di chiudere al primo posto. Gli occhi saranno puntati sulla sfida tra Ecuador e Senegal con gli africani che hanno un solo risultato a disposizione: vincere per andare agli ottavi. Valencia e compagni invece hanno a disposizione due risultati su tre e, vincendo, si giocherebbero il primo posto con l’Olanda e in quel caso a decidere sarà la differenza reti.