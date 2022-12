Mondiale Qatar 2022, messaggio di Benzema su Instagram: “Non mi interessa”

Messaggio enigmatico di Karim Benzema, che su Instagram ha pubblicato una foto, accompagnata dalla frase: “Non m’interessa”. In questi giorni il Pallone d’Oro è protagonista di alcune discussioni, tra il presidente Macron e il tecnico Deschamps. Benzema era stato escluso dai convocati per il Mondiale del 2018 a seguito dello scandalo del sextape che aveva coinvolto anche Mathieu Valbuena. Era tornato a vestire la maglia dei bleus dopo un’assenza di 6 anni poco prima degli Europei. Doveva essere una delle grandi stelle di Qatar 2022, ma un infortunio l’ha tolto dai giochi poco prima dell’inizio del torneo. Deschamps ha però deciso di non rimpiazzarlo.