Milan, Vranckx: Condizione e intesa tattica del gruppo in costante crescita”

Il centrocampista del Milan Aster Vranckx ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo l’amichevole persa dai rossoneri contro l’Arsenal nella Dubai SuperCup: “Penso che sia stato un momento importante per noi come squadra per dimostrare a che punto siamo dopo questa lunga sosta. Ora però dobbiamo continuare a lavorare e questa è soltanto la seconda partita del ritiro, serve continuare a lavorare ogni giorno per migliorare ancora. La condizione è migliorata, così come è migliorata l’intesa tattica all’interno del gruppo”, ha concluso così Vranckx che spera di trovare più spazio alla ripresa del campionato a gennaio.