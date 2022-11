Messico, Lozano: “Con l’Argentina sarà diverso. Le partite durano più di 90 minuti, servirà pazienza”

Hirving Lozano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Argentina. “La sfida con la Polonia è stata complicata, abbiamo mostrato un volto diverso ma un grande gioco. Ora tocca affrontare l’Argentina, che è un’altra rivale ricca di grandi giocatori: mi piace affrontare calciatori forti come loro, domani avrò l’occasione di farlo. Sfidarli sarà stimolante, come ogni partita”. Il giocatore del Napoli ha poi continuato: “Cercheremo di giocarla nel migliore dei modi per cercare di passare il turno, e domani abbiamo un’occasione per riuscirci. Le partite durano più di 90 minuti, dobbiamo essere pazienti e giocare una partita molto intelligente.”.