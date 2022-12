Messico eliminato, Martino: “Sono il principale responsabile”

Gerardo “Tata” Martino ci mette la faccia dopo l’eliminazione del suo Messico dai Mondiali di Qatar 2022 prima della fase ad eliminazione diretta. “Sono il principale responsabile della frustrazione e della delusione che stiamo subendo. E’ una fonte di tristezza, ma mi assumo la piena responsabilita’ di questo fallimento. Il mio contratto scade con il fischio finale, non c’e’ altro da fare”, ha detto l’allenatore argentino dopo la partita. Ct dal 2019, Martino paga la scarsa produzione offensiva delle prime due gare. Contro l’Arabia Saudita non è bastata la vittoria per 2-1 per guadagnarsi un posto agli ottavi in Qatar.