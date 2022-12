Messi-Weghorst, il racconto del giornalista: “Litigavano tutti, anche van Dijk con Otamendi”

Esteban Edul, il giornalista argentino che ha intervistato Leo Messi a caldo dopo la semifinale mondiale tra Argentina e Olanda, aggiunge alcuni retroscena sulle scintille tra la Pulce e Wout Weghorst. Ai microfoni di Olè, l’inviato spiega che “Messi stava già insultando Weghorst, anche molto prima che concedesse l’intervista. C’era tantissimo nervosismo e la tensione non era ancora smaltita. Dopo la partita litigavano tutti negli spogliatoi, non solo Messi. Van Dijk discuteva animatamente con Otamendi. Sembrava il postpartita di un Clasico in Argentina”. E spiega: “La rabbia di Messi era legata soprattutto a quanto accaduto durante la serie dei calci di rigore. Sosteneva che gli olandesi avessero cercato di ostacolare e innervosire gli argentini prima di ogni esecuzione”.