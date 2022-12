Messi-Scaloni, l’abbraccio emozionante: il ct si commuove (VIDEO)

di Simone Caravano 28

Emozioni a non finire per l’Argentina e tutto il suo popolo, dopo la semifinale vinta contro la Croazia e l’atto finale raggiunto al Mondiale 2022 in Qatar. Tanti sono stati i calciatori a mostrare una grande emozione per il risultato raggiunto, compresi il capitano Messi e il CT Scaloni. I due infatti si sono lasciati andare ad un abbraccio liberatorio, che ha fatto anche commuovere il tecnico argentino.