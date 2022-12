Mbappè salta le conferenze e si scusa con la stampa: “Non ho niente contro i giornalisti”

Kylian Mbappé dribbla le conferenze stampa e si scusa. Ai Mondiali in Qatar il fuoriclasse della Francia – ieri autore di una doppietta – è intervenuto per spiegare le sue assenze in sala stampa dopo i match contro Australia e Danimarca: “Non era una questione personale, non ho niente nei confronti dei giornalisti. E’ solo che ho sempre bisogno di concentrarmi sulla competizione. Quando voglio concentrarmi su qualcosa ho bisogno di farlo al 100%, di non perdere energia altrove”, ha sottolineato Mbappé dopo la vittoria contro la Polonia agli ottavi. Secondo quanto riferisce ‘Bfm’, la Fff, la Federcalcio francese, avrebbe ricevuto “un semplice avvertimento” dalla Fifa e non avrebbe ricevuto la multa da 20 mila euro. Una multa che Mbappè si era offerto di pagare personalmente.